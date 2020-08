Saulo Poncio desdenha de presente do Dia dos Pais e vira assunto

Muito provavelmente você já deve ter percebido que famosos costumam ganhar presentes, em troca de que os mesmos — por conta de sua influência — divulguem tais marcas. Esse tipo de permuta foi aderida por Saulo Poncio, que não reagiu muito bem a um “recebido”.

Com a proximidade do Dia dos Pais, que será comemorado no domingo (9), o cantor recebeu roupas de uma grife famosa e foi animado abrindo os presentes, primeiramente perguntando se as duas camisas eram dele ou se uma delas era para o filho.

Ao fim do vídeo que publicou nos Stories do Instagram, Saulo logo se desanimou ao perceber um detalhe e não escondeu o descontentamento: “Era só mandar com manga comprida“. Depois de polêmicas sobre infidelidade, o ex-vocalista da Um44k tem se dedicado fielmente a religião e só tem utilizado camisas de manga longa, para tentar esconder as tatuagens.

A reação do famoso não foi bem vista pelos internautas, ainda mais pelo fato de que ele não apagou os vídeos. “Mano senão gostou, pra que posta? O pessoal mandou no maior carinho“, pontuou uma pessoa no campo de comentários do Instagram. “É que Deus não vê as tatuagens quando a manga é longa. Nossa senhora da paciência“, disse mais outro, ironizando o ocorrido.



Num relacionamento de muitas idas e vindas, que data de 2018, nasceu o pequeno Davi Márcio, fruto da relação com a influenciadora digital Gabi Brandt. Mesmo com tudo, o casal ainda mantém o relacionamento.

Confira: