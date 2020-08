Saulo Poncio some em plena quarentena e Gabi Brandt revela onde ele está

Apesar de estar em período de quarentena, Saulo Poncio não tem passado toda a parte do tempo na mansão de sua família, ao lado de Gabi Brandt, que está grávida do seu segundo filho.

Em seu perfil no Instagram, ela abriu a caixa de perguntas e uma seguidora questionou o motivo da ausência do cantor nas publicações que eles fazem nos Stories.

“O Saulo quase nem aparece, ele está viajando? Ou ainda está na casa antiga?“, questionou a pessoa, mas Gabi foi direta na resposta e explicou por onde ele anda.

“Ele está em retiro. Normalmente quando ele some assim é por isso“, disparou. Imediatamente, os seguidores dividiram opiniões e levantaram várias especulações maldosas.

“Ele odeia tá dentro de casa, né ? Antes eram as festas, agora são os retiros“, ironizou um. “Essa imagem ridícula que ele quer passar que é profeta agora…. Só babaca acredita”, detonou outra.

“Retiro tem mais p*t@ri@ que em festas, inclusive já peguei/namorei uma missionária“, revelou uma internauta. “Ouvi falar que em retiro a galera crente só vai pra se pegar“, mais uma.

Dias atrás, um flagra do casal deu o que falar. Na ocasião, os dois estavam acompanhados de nada menos que quatro babás na Prainha, Rio de Janeiro, além da já conhecida Solene Ângelo.

Eles estavam apenas com João e Davi, duas crianças, e em nenhum momento precisaram do auxílio das demais empregadas, fazendo com que os fãs questionassem a necessidade.

Apesar disso, Gabi agiu de maneira educada e amorosa, chegando a se animar quando o vendedor de milho passou, de acordo com o colunista Leo Dias.

Segundo pessoas próximas, Saulo agiu como um “tiozão” entre as crianças e Gabi, que está grávida do seu segundo filho, se manteve atenciosa o tempo inteiro.

Eles até fizeram castelinhos de areia. Aparentemente, as babás só estavam fazendo companhia.

Confira: