SBT bate o martelo e define destino de A Praça é Nossa 

O SBT já sabe como deve ficar a sua programação em relação à pandemia de coronavírus, até o fim do ano. As resoluções incluem A Praça é Nossa.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, a emissora de Silvio Santos já bateu o martelo e nada muda para o humorístico. Ou seja, nada de novas edições gravadas em estúdio.

As reprises seguiram sendo exibidas e Carlos Alberto de Nóbrega continuará fazendo cabeças diretamente de sua casa.

Nos corredores do SBT, a informação que corre é que, assim como Silvio Santos e Raul Gil, a possibilidade do pessoal da ‘Praça’ de voltar a gravar este ano é praticamente zero.

No fim de junho, em entrevista à rádio Jovem Pan, Carlos Alberto de Nóbrega chegou a dizer que o elenco deveria voltar aos estúdios do SBT em agosto. “Tive uma reunião ontem no SBT. Fui implorar para voltar. Não aguento mais. Expliquei que tenho condições de fazer com toda a segurança possível“, disse ele, na época.

Já no Conversa com Bial, Nóbrega contou que os seus pedidos chegaram até o patrão, que permitiu com ressalvas, mas um detalhe interrompeu o plano: “O Silvio até aceitou impondo algumas condições. ‘Pode gravar, mas você vai gravar fora do estúdio’, ele me falou. Só que dois dias depois a Eliana pegou o vírus. Ou seja, esquece“, lembrou.