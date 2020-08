SBT Brasil comove web com despedida de Chaves

A saída de Chaves da programação do SBT rendeu nota no SBT Brasil. A edição de sexta-feira (31) do telejornal chegou ao fim com o clipe Boa Noite, Vizinhança, uma das mais famosas canções do seriado, entoada por todo o elenco no final da cultuada saga de Acapulco. Os âncoras Marcelo Torres e Márcia Dantas lamentaram o entrevero entre Televisa e Grupo Chespirito que ocasionou a remoção do programa da TV aberta e de outras plataformas mundo afora.

“Depois de 36 anos, o SBT vai deixar de exibir o seriado a partir de amanhã (1°). De acordo com o comunicado da emissora mexicana Televisa, que detém os direitos dos seriados, a suspensão da exibição se deve a um problema com o titular dos direitos das histórias”, destacou Márcia.

“O SBT lamenta a decisão, principalmente em respeito ao público fiel de Chaves, Chapolin e Chespirito. E está na torcida para que as duas empresas mexicanas entrem em acordo o mais rapidamente possível”, completou Marcelo, em referência à emissora que produziu os episódios e o Grupo Chespirito, que representa os herdeiros de Roberto Bolaños.

Logo depois, o SBT Brasil exibiu o trecho final de Boa Noite, Vizinhança. “A gente espera que seja um ‘até breve’”, completou o apresentador, antes de despedir-se do público.

Chaves chegou ao canal de Silvio Santos em 1984, numa investida do “patrão”. Foi Silvio quem bancou a produção na grade do SBT; executivos da casa desdenharam do seriado, adquirido em meio a um pacote de novelas mexicanas. Ao longo destes 36 anos, a obra de Bolaños foi exibida em dias e faixas diversas, servindo da tapa-buraco e de impulso para a audiência.

Na web, fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito elogiaram a matéria do SBT Brasil e lamentaram o desacordo entre os envolvidos.

