SBT é a emissora que mais perdeu audiência durante a pandemia

Quatro meses após o início da pandemia do coronavírus, já se pode atestar que o SBT foi a emissora mais prejudicada na audiência com os efeitos da doença. O canal de Silvio Santos tem sido o mais afetado pelas medidas impostas para a prevenção da proliferação da Covid-19, fenômeno maior até que em outras TVs menores, como a RedeTV!.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, desde o início da quarentena, a estação dos Abravanel vem perdendo público. A grade de programação confusa, apresentadores idosos afastados, excesso de reprises e um jornalismo fraco seriam reflexos da audiência, que vem apresentando queda desde quando o isolamento social teve início.

Dados consolidados mostram que, no último mês, o SBT apresentou o menor desempenho em julho de toda a sua história. Os números obtidos referem-se à Grande São Paulo, a mais importante para o mercado publicitário.

Em comparação ao mês de julho de 2019 com o mesmo período de 2020, apesar de todas perderem espaço, a TV da Anhanguera, proporcionalmente, foi a mais prejudicada.

Na chamada faixa comercial, entre 7h e 0h, o SBT perdeu cerca de 1 em cada 3 telespectadores. No horário da manhã, a divisão de públicos diferentes com o Primeiro Impacto e o Bom Dia & Cia fez os números caírem em 30%. Resultado semelhante foi apresentado nas tardes, que diminuíram 31% em relação ao ano passado.

No horário nobre, a queda foi menor, porém, ainda muito significativa, com 27% de audiência a menos. Nem mesmo as madrugadas, que costumavam ser um trunfo para abrir vantagem no confronto com a Record, a rede de Silvio Santos tem visto o jogo virar.

No balanço, a perda foi de 41% na faixa horária entre 2019 e 2020, o que se considera quase metade do público. Em compensação, a Record também perdeu público, sofrendo queda de 22%.

Apesar da perda de audiência, o SBT faz questão de salientar que mesmo assim segue intacto no segundo lugar. “Nesse período, ainda na média dia, o canal tem 5,2 pontos. A primeira colocada tem 13,2, a terceira 4,7 pontos de média e a quarta colocada tem 1,8 na média dos sete primeiros meses do ano”, ressaltou a emissora.