SBT estuda protocolos para retomada de As Aventuras de Poliana

Os trabalhos de Amor de Mãe, Salve-se Quem Puder e Amor Sem Igual, novelas da Globo e da Record, foram retomados no último dia 10. Enquanto isso, a nova temporada de As Aventuras de Poliana – rebatizada Poliana Moça – segue em suspenso. O SBT ainda não definiu data para a volta de equipe e elenco aos estúdios.

No momento, a emissora de Silvio Santos elabora protocolos de segurança para a retomada. Contudo, a presença massiva de crianças no elenco causa apreensão entre os envolvidos.

As Aventuras de Poliana saiu de cena em julho, após 564 capítulos e significativa perda de audiência – a média da primeira semana completa, de 21 a 25 de maio de 2017, foi de 14,5 pontos, enquanto a última, 6 a 10 de julho deste ano, fechou em 7,6. Ainda assim, o SBT optou por cancelar a produção de Patinho Feio, mantendo o folhetim de Íris Abravanel no ar.

Cabe salientar que, apesar da queda, ‘Poliana’ ostenta o segundo melhor desempenho do horário desde Carrossel (2012). Enquanto a produção capitaneada pela Professora Helena (Rosane Mulholland) ostenta 12,4 pontos, o último título inédito da faixa marcou 11,1 – seguido de perto pelos 11 de Chiquititas (2013) e Cúmplices de um Resgate (2015); acima dos 10,5 de Carinha de Anjo (2016).

Atualmente, o canal reapresenta, pela segunda vez, Chiquititas. A trama, também roteirizada por Íris e equipe, registrou 7,7 pontos de média geral, considerando os primeiros 39 capítulos. Trata-se do pior resultado da dramaturgia do SBT desde o investimento no filão “para a família”.