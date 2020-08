SBT estuda Ratinho semanal e Danilo Gentili mais cedo na programação

O SBT está em estudo para colocar no ar uma nova programação em 2021, de olho na disputa pela vice-liderança com a Record. Entre as possíveis novidades para o próximo ano, o canal de Silvio Santos tem em mente mudanças profundas envolvendo as produções de Ratinho e de Danilo Gentili.

De acordo com as informações do jornalista Ricardo Feltrin, do UOL, o estudo visa uma mudança sensível na principal faixa da programação, das 18h às 0h. Entre as propostas está Gentili. O apresentador entraria mais cedo com o The Noite.

Além dele, Carlos Massa voltaria ao ar na próxima temporada com um programa semanal, encerrando, após duas décadas, o Programa do Ratinho no formato diário. Com o veterano, a mudança seria mais profunda: o novo programa seria mais longo, aos sábados ou aos domingos.

O estudo foi pensando para que Ratinho tivesse mais espaço em sua agenda e cuidasse de perto dos seus negócios. Até o início da pandemia, a produção era exibida ao vivo duas vezes por semana e, nos dois dias, ele gravava as demais edições para o resto da semana.

Questionada pela revista Quem, a assessoria de imprensa do SBT definiu a matéria como “100% bobagem”, descartou a ida de Ratinho para os domingos e garantiu o programa do seu contratado do jeito que está: diário e nas noites após as novelas infantis.