SBT lança loja virtual com produtos exclusivos da emissora

O SBT decidiu investir em uma nova área de mercado: o e-commerce. A emissora de Silvio Santos agora conta com um site que vende seus produtos exclusivos, além de itens de parceiros.

Intitulado VemPraCá.com, a plataforma tem como objetivo levar itens dos programas do canal para as casas dos telespectadores. Por exemplo, o público pode comprar todos os itens de um cenário, como a decoração do Programa da Maisa, a caneca do The Noite e toda a linha de produtos licenciados da novela As Aventuras de Poliana.

“Temos os nossos parceiros que já são inseridos em um ambiente de ‘brand lovers’ e, com isso, ganham em potencial de consideração de compra e conversão de vendas. Também temos um ativo e diferencial muito poderoso da nossa plataforma, que são os nossos fãs, autodenominados como ‘sbtistas’”, afirmou Carolina Scheinberg, gerente de Novos Negócios do SBT.

Além disso, o SBT conta com parceiros que terão seus produtos ofertados no site. São eles: Unilever, e-store, Festa Box, Multilaser, Philco, Britânia, Pacific e Jequiti, que também pertence ao Grupo Silvio Santos.

“São players muito relevantes e consolidados no mercado, que trazem um mix de produtos variados e com sinergia com a nossa programação. Isso nos possibilita testar uma série de ações de cross mídia para alavancar as vendas na plataforma”, detalhou Carolina.

A campanha de lançamento conta com Lívia Andrade, que estava na geladeira de emissora de Silvio Santos, mas retornou para o comercial. Segundo comunicado, ela foi chamada por seu carisma e forte apelo junto ao público da emissora.

No filme, Lívia demonstra de maneira interativa como agora é possível ter, literalmente, a emissora dentro da sua casa e comprar tudo que precisam, com um precinho para quem gosta de economizar.