SBT põe Chris Flores para entrevistar mãe de Eliza Samúdio na guerra dominical

O SBT tomou uma atitude surpreendente. Neste domingo (16), o Notícias Impressionantes contará com uma entrevista inédita com a mãe de Eliza Samúdio, que morreu em 2010. O programa tem sido exibido a partir das 9h45.

A revelação sobre a conversa foi feita por Chris Flores, nesta sexta-feira (14), durante o Triturando. “Eu vou trazer uma entrevista exclusiva com a mãe da Eliza Samúdio, no Notícias Impressionantes. Espero que vocês assistam e entendam a visão dela“, comentou a famosa.

A ex-namorada do goleiro Bruno foi esquartejada e nunca teve o seu corpo encontrado. O atleta é o principal suspeito de ter participado do crime e foi condenado a 22 anos e três meses de reclusão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação do cadáver.

Sobre a atração, cabe lembrar que ela foi criada de última hora por Silvio Santos para substituir o atual vespertino. No entanto, a investida à tarde durou apenas uma edição. O formato, porém, passou a ser utilizado nas madrugadas de sábado e nas manhãs de domingo do SBT.

No último final de semana, de forma surpreendente, o programa de Chris Flores – que andava indo mal – garantiu boa audiência e chegou a superar Maisa Silva, Raul Gil e o SBT Brasil, no sábado, e consolidou a vice-liderança de audiência para a emissora de Silvio Santos no dia seguinte.