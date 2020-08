SBT resgata desenhos clássicos aos sábados e web aprova

De olho na melhora da audiência durante a pandemia, o SBT mirou em quem sempre mostrou força em sua programação: o público infanto-juvenil. No caso, a emissora de Silvio Santos saiu em busca daqueles que já foram crianças, e resgatou desenhos clássicos que já passaram pela TV paulista.

Visando a disputa com Globo e Record pela manhã, neste sábado (15), o canal deu início ao Sábado Animado com desenhos consagrados como Pernalonga, Os Mistérios de Piu-Piu e Frajola, Scooby-Doo e Papa Léguas, entre outros.

A web ficou empolgada com a novidade. “Não Acredito! Nesses dias mesmo eu falei que o SBT poderia exibir os desenhos clássicos no Sábado Animado”, afirmou um fã. “Pernalonga e Os Mistérios de Piu Piu e Frajola é tudo pra mim”, exaltou outro.

Um terceiro ressaltou que o Bom Dia e Cia deveria seguir o mesmo caminho. “O Sábado Animado está ficando perfeito, agora faltam ajeitar o Bom dia e Cia”, defendeu. “Gente tô revivendo minha infância assistindo os mistérios de frajola e piu piu, amo pra caramba esse desenho…”, confessou mais um.

Em crise no Ibope durante a pandemia, até os desenhos exibidos pela emissora perderam força. Longe do ideal, o Bom Dia e Cia exibido de segunda a sexta-feira tem penado para atingir a faixa dos 5 pontos de média, bem distante da briga pela liderança com a Globo.

Confira a repercussão na web:

SBT volta com desenhos clássicos a partir desse sábado no #SabadoAnimado pic.twitter.com/my28QIlb0Z — Diário de um Noveleiro (@diariodenovelas) August 14, 2020

Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. #SabadoAnimado #Pernalonga pic.twitter.com/00NVvEC9qA — Diário de um Noveleiro (@diariodenovelas) August 15, 2020

@SBTOnline Estou amandoo e curtindo muitoo o #SabadoAnimado de hoje!! — Renata Monterrúbio 🍇 (@MarcosV75888999) August 15, 2020

Gente tô revivendo minha infância assistindo os mistérios de frajola e piu piu, amo pra caramba esse desenho…😍 #SabadoAnimado — Lenilson Almeida (@__lenilson) August 15, 2020

Mas abriram o programa com o desenho errado. Scooby-Doo deveria ser colocado no meio do #SabadoAnimado, acredito eu que prenda mais o público. pic.twitter.com/olgnBYdQUy — Diário de um Noveleiro (@diariodenovelas) August 15, 2020

Depois de anos, hoje, voltei à assistir o #SábadoAnimado. Os desenhos clássicos me fizeram voltar. Rsrs… ❤ — Souzinha (@Souzinhanovelas) August 15, 2020

@SBTonline, obrigado por trazer de volta esses desenhos que fizeram parte da infância de muitos ❤#SábadoAnimado — Mário (@marioyx0) August 15, 2020