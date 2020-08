SBT resgata ensaio raro de Silvio Santos com figurino inusitado

O perfil do SBT no Instagram resgatou uma imagem rara de Silvio Santos para um ensaio. O dono do canal paulista surgiu com um figurino em tom azul para lá de inusitado. O semblante sério, a mão na cintura e mão e pé direito apoiados em uma mini escada foram detalhes que deixaram os fãs eufóricos.

“Foto raríssima de Silvio Santos? Temos! E essa é para deixar a sua sexta-feira ainda mais especial”, anunciou o perfil da emissora na rede social. “Um look para quem tem estilo e personalidade, né Arlindo Grund?”, brincou em menção ao apresentador do Esquadrão da Moda.

Mais de 35 mil internautas curtiram o clique do apresentador. Nos comentários, o parceiro de Isabella Fiorentino no programa de moda reagiu: “Usaria esse look hoje!”. “Classe”, definiu a atriz Myrian Rios. “Olha só…”, aprovou Thiago Rocha, comentarista do A Tarde É Sua, da RedeTV!.

“Essa é do fundo do baú”, reagiu uma internauta. “Silvio sempre irreverente”, apontou outro. “Silvio estiloso no look”, observou uma terceira. “Querido do meu coração, essa roupa lembra meu pai, e mais ainda com a maleta 007”, revelou mais uma.

Ao ar livre na hora do flash do fotógrafo, Silvio deve estar com saudade do mundo anterior ao caos provocado pela pandemia. O empresário entrou em isolamento social em março, e de lá para cá não saiu de sua mansão, na Zona Sul de São Paulo.

Confira: