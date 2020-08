SBT surpreende ao denunciar pensamento negacionista defendido por Bolsonaro

No dia em que o Jornal Nacional promoveu uma edição histórica ao falar das mais de 100 mil mortes pelo coronavírus em todo país, o SBT Brasil, do SBT, também surpreendeu o público ao relacionar os números da tragédia com posicionamentos negacionistas defendidos por parte da população, incluindo o presidente Jair Bolsonaro.

Enquanto cobria uma manifestação realizada pela ONG Rio de Paz na praia de Cobacabana, Rio de Janeiro, a equipe de reportagem liderada por José Luiz Filho registrou o momento em que um homem passou pelo local e criticou o ato, dizendo que haviam muitas fakes news sobre a doença.

Um taxista chamado Márcio Silva, que havia perdido o filho pela covid-19, reagiu contra o senhor. “Eu tive que pegar o corpo do meu filho e botar dentro do caixão em um saco, então você não pode falar que é fake news”, desabafou. Não foi mostrado, no entanto, o momento em que o responsável pelo tumulto defendeu o presidente Jair Bolsonaro na discussão, fato observado em outras coberturas jornalísticas.

A reportagem, contudo, afirmou que pensamento negacionista do homem era uma das respostas para a pergunta feita pela ONG e por milhões de brasileiros: “Por que somos o segundo país em número de mortos pelo coronavírus?”.

“Não se trata mesmo de uma fake news. A realidade é cruel. A partir do primeiro caso, detectado no dia 26 de fevereiro em São Paulo, a doença começou a se espalhar e, em pouco mais de cinco meses, o vírus infectou mais de 3 milhões de brasileiros”, lamentou o repórter.

O posicionamento da emissora de Silvio Santos contra pensamentos defendidos por Bolsonaro causa surpresa. No dia 23 de maio, o SBT Brasil deixou de ser exibido para proteger o governo da repercussão do vídeo da reunião ministerial divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no inquérito que apurava se o presidente tentou interferir na Polícia Federal.

Confira: