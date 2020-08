Scheila Carvalho revela atitude do pai após aceitar ensaio nu

Scheila Carvalho provocou a imaginação dos fãs da revista Playboy em 1997, mas o sucesso da revista não veio com um sorriso de orelha a orelha da família, principalmente do pai, que de cara não concordou com a ideia. Tímida, ela levou a irmão para o ensaio, um dos mais falados da história entre as edições brasileiras.

“Na primeira Playboy, eu era um poço de timidez. Levei minha irmã para me acompanhar nas fotos. Eu estava morrendo de medo”, revelou durante uma live ao canal Clube da Vip, no YouTube. “Imagina uma menina lá do interior de Minas Gerais ficar nua na revista, meu Deus do céu”, disse.

A dançarina ressaltou que não posaria nua tão cedo, mas questões contratuais levaram ao “sim” para a revista. “Não logo quando ganhei o concurso, mas depois fui ficando mais desinibida. Contrariei meu pai”, admitiu.

O patriarca da família tinha uma regra quando ele percebeu a veia artística da filha. “Quando ele me via em frente ao espelho, fazendo pose e dançando, dizia que eu era diferente dos meus irmãos e que seria artista. Ele dizia, ‘faz tudo menos posar nua em revista’”, recordou.

“Acho que não teria posado logo de cara se não fosse pelo contrato. Mais para frente talvez, quando eu já estava mais desinibida”, avaliou. Em seguida, em conversa com o pai, ela pediu desculpas: “Disse, ‘desculpa, pai. Mas se eu não posar nua vou perder o contrato’”.

Confira: