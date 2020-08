‘Se joga no Valencia, nem o conhecem’

Óscar Ruggeri, ex-zagueiro de Real Madrid, Boca Juniors e River Plate, fez uma análise polemica sobre Gerard Piqué, defensor do Barcelona.

O argentino, campeão da Copa do Mundo no México em 1986, disse que Sergio Ramos é o melhor zagueiro do mundo com sobras.

Durante um programa da “Fox Sports” da Argentina, Ruggeri não teve dúvidas ao criticar o zagueiro catatão.

“Piqué é médio, como eu, como vários. Ele está com a cantora (Shakira). Tem uma ótima vibração, mas se joga no Valencia não o conhecem. Piqué sai jogando pela maneira como o Barcelona joga. Ele é como eu, normal, bom defensor, não tão acima. Eles não o pressionam, exceto pelas grandes equipes”, explicou Ruggeri.

Gerard Piqué, do Barcelona, durante duelo contra Real Madrid Getty Images

O argentino elogiou o defensor do Real Madrid: “O melhor é Sergio Ramos, de longe o melhor do mundo”.