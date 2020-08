Se você tem dívida de até R$1.000 no SERASA, pode limpar seu nome com R$100

Uma campanha da Serasa permite que endividados com débitos no valor de até R$1.000 possam fazer a quitação por apenas R$100.

A ação conta com uma lista de empresas parceiras e a entidade estima que mais de 25 milhões de dívidas possam ser quitadas pelo site da Serasa Limpa Nome.

Para ter acesso, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome – que desde abril tem uma nova marca e um novo endereço: www.serasa.com.br. O consumidor também encontra as mesmas condições no aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS.

O interessado pode verificar sua situação de crédito por meio do número de CPF.

A consulta pode ser feita também pelo aplicativo Serasa ou pelo Whatsapp (11) 98870-7025, já que os atendimentos presenciais das agências continuam fechadas.