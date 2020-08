Secretário de Educação confirma postura legal da Vereadora Loura Amaral em Piaçabuçu

Em entrevista concedida ao repórter Luiz Carlos da Rádio Penedo FM, nesta quinta-feira, 06, o Secretário Municipal de Educação de Piaçabuçu, Ariqueides Castro, falou da situação da Escola Douglas Apratto Tenório, unidade de ensino que custou mais de R$ 4 mi e foi construída no Distrito do Pontal do Peba, que ainda não foi entregue à população e apresentou pequenos problemas estruturantes.

Ariqueides explicou que a escola é uma das maiores do município e ainda não foi entregue à população devido a pandemia ocasionada pelo novo coranavírus, algo que forçou a suspenção das aulas em todo o Brasil. O secretário explicou ainda que como a obra está dentro do prazo legal para que sejam reparados quaisquer problemas em sua estrutura física, a empresa responsável pela construção será notificada para promover os devidos reparos antes de entregar oficialmente a obra ao município.

Ainda falando sobre legalidade, quando questionado sobre a situação da vereadora Loura Amaral (PSB), funcionária pública municipal que está mesmo antes da pandemia fora da sala de aula, Ariqueides informou que não há nada de ilegal na situação da professora que por motivos justos, precisou assumir funções fora do espaço ensino/aprendizagem.

“O momento é de muita confusão nas informações, mas, não podemos dizer que exista nada de ilegal na situação da vereadora. Alguém pode até dizer algo por conta do período eleitoral, mas, a verdade é que ela está em situação totalmente legal”, finalizou o Secretário de Educação.