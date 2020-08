Seis dias após dar a luz, Laura Keller deixa maternidade com o filho

Seis dias após vir ao mundo, Jorge Emanuel, primeiro filho de Laura Keller, recebeu alta da maternidade neste sábado (8). Apesar da atriz e DJ ter se submetido ao parto na última segunda-feira (3), o bebê precisou ficar em acompanhamento no hospital.

A famosa posou ao lado do seu marido Jorge Sousa na saída da maternidade. “Ficamos juntos no hospital e você já nasceu me ensinando a sentir algo que nunca tinha sentido, um amor sem limites, amor de mãe“, declarou ela na legenda da publicação no Instagram.

“Fiquei ao seu lado por todo tempo de internação. Estava cansada, com sono, com dor, mas era só olhar seu rostinho que tudo ficava bem, tudo passava“, acrescentou.

A mamãe ainda completou: “Estava ansiosa para te levar pra casa e hoje essa espera chegou ao fim. Estou pronta para te mostrar tudo e pronta para contigo aprender“.

Na última quinta-feira (6), Laura Keller posou em uma foto com o filho no colo e explicou o motivo pelo qual ainda permanecia internada na maternidade.

“Mais uma noite na maternidade. Estávamos acompanhando a glicose do Jorge Emanuel e ela estava oscilando muito. Reparei que durante a mamada ele cansava e dormia, aliás ele dorme bem de dia e a noite acelera, igual ao papai“, contou.

“Examinando foi constatado que ele tem o freio da língua curto, nada sério, mas isso dificulta um pouco a mamada. Ficamos mais uma noite para garantir que eu aperfeiçoe a pega e ele saia da maternidade mamando bem“, concluiu a influencer na ocasião.

Confira: