Sem Neymar e com time alternativo, PSG vence time da 2ª divisão em amistoso antes da Champions

O Paris Saint-Germain recebeu o Sochaux no Parque dos Príncipes, nesta quarta-feira, e venceu por 1 a 0, em partida amistosa. Eric Choupo-Moting fez o gol da partida aos 15min do primeiro tempo. Leandro Paredes ainda perdeu um pênalti aos 28min.

O duelo foi preparatório para a sequência da Champions League, torneio em que os parisienses irão enfrentar a Atalanta na próxima quarta-feira pelo jogo único de quartas de final, em Lisboa.

Diante do time que terminou na 14ª colocação da segunda divisão nacional em 2019-20, o técnico Thomas Tuchel mandou uma formação alternativa. Neymar, Thiago Silva e Marquinhos, por exemplo, sequer ficaram no banco no amistoso, que foi o quarto do PSG no último mês.

Em relação à equipe que atuou na final da Copa da Liga Francesa na última sexta-feira contra o Lyon, Keylor Navas foi o único que iniciou o amistoso, mas foi substituído no intervalo. Na etapa final, apenas dois atletas titulares participaram da partida: Mitchel Bakker e Idrissa Gueye.

Tuchel aproveitou para dar espaço a diferentes jovens, sendo que El Chadaille Bitshiabu e Abdoulaye Kamara, de apenas 15 anos, entraram em campo aos 24min da etapa final.