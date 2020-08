Sem querer, Alexandre Nero “mata” Regina Duarte em programa da Globo

Alexandre Nero, sem querer querendo, “matou” a atriz Regina Duarte durante o Que História É Essa, Porchat, no GNT. No final da entrevista, Fábio Porchat perguntou com quem o entrevistado gostaria de trabalhar, mas que já não está entre nós. O global, então, respondeu que gostaria de contracenar com a namoradinha do Brasil.

Logo que citou o nome da ex-secretária de Cultura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Alexandre Nero levou as mãos ao rosto, saiu da visão da câmera e deixou claro o seu desconforto com a própria resposta.

“É uma boa resposta. Não está mais entre nós porque rompeu o contrato com a Globo”, explicou o apresentador. Envergonhado, o galã logo concordou com o colega. “Foi o que eu quis dizer. Claro! Claro! Foi”, reagiu.

Em março, Regina Duarte acertou o fim da sua parceria de mais de 50 anos com a emissora da família Marinho por causa do convite feito pelo presidente. Na época, ela aceitou o cargo de secretária de Cultura, mas três meses depois foi exonerada.

Os outros convidados destacaram outros nomes. Andréia Horta disse que seu desejo era trabalhar com Cacilda Becker (1921-1969). Já Wagner Santisteban revelou a vontade de contracenar com um quarteto: Chico Anysio (1931-2012), Rogério Cardoso (1937-2003), José Wilker (1944-2014) e Bibi Ferreira (1922-2019).