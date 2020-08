Sem sutiã, Luciana Gimenez posta foto ousada de calcinha vermelha

Luciana Gimenez voltou a enlouquecer os seguidores no Instagram por conta de uma foto ousada, de costas, na qual surgiu usando apenas uma calcinha de cor vermelha.

Com o sutiã dispensado, a apresentadora da RedeTV! levantou os braços e fez uma pose de relaxamento, segurando as duas tranças que usava no cabelo.

A foto foi tirada em frente ao mar e, na legenda, ela escreveu o seguinte trocadilho: “Sempre há tempo para A-MAR”. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios.

“Eita tá bronzeada hein tá linda”, comentou uma pessoa. “Vai ficar com um bronze lindo”, disse outra. “Você é gostosa de frente e de costas”, comentou um rapaz.

Vale lembrar que, no último domingo (23), a morena já havia aparecido de topless (sem a parte de cima do biquíni) e declarou: “Feliz Domingo! Sem maquiagem. Sorria. Pôr-do-sol”.

O clique rendeu mais de 26 mil curtidas no Instagram. “Cabelos ao vento, hein linda?”, comentou Lucas Guimarães, marido do influenciador Carlinhos Maia.

“Muito linda, você faz o coração bater mais forte”, declarou um seguidor . “Maravilhosa!!! Minha inspiração de mulher e de mãe. Eu super te adoro, gata! Para de ser linda assim”, disse uma fã.

Confira: