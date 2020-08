Sem titulares, Corinthians faz primeiro treino antes da decisão do Paulista

Tiago Nunes comandou um trabalho técnico com o restante dos jogadores

Após a vitória sobre o Mirassol, pela semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians voltou a treinar nesta segunda-feira visando a decisão do estadual contra o rival Palmeiras. Com os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida do último domingo fazendo recuperação física,Tiago Nunes comandou um trabalho técnico para a outra parte do grupo.

O Timão ainda tem mais um treino antes do Derby. A atividade marcada para a manhã desta terça-feira, véspera do clássico, será a primeira e única com a maioria do elenco à disposição da comissão técnica.

Recuperando-se de uma cirurgia na face após sofrer uma lesão na partida contra o Oeste, pela última rodada da primeira fase, o atacante Mauro Boselli segue fora de combate. Outro que pode ser uma preocupação é o lateral-esquerdo Carlos Augusto, que sofreu um pisão contra o Mirassol, em lance que gerou a expulsão de Juninho, e teve de ser substituído.

O Derby começou mais cedo nesta segunda-feira, pois Corinthians e Palmeiras se envolveram em uma polêmica por causa da recusa do presidente Andrés Sanchez em testar seus jogadores antes da decisão. A FPF publicou uma nota informando que os clubes entraram em um acordo pela realização dos exames antes do segundo jogo da final.

O jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista ocorre nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians. Já a partida de volta está marcada para o próximo sábado (8), às 16h30, no Allianz Parque.