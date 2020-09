Semana deve ser pautada por novo auxílio, Renda Brasil e entrega do Orçamento 2021

Novamente a expectativa é que a prorrogação do auxílio emergencial seja oficializada

A equipe econômica do governo passou o fim de semana calculando formas para fechar o Orçamento de 2021 e as formas de financiar o programa Renda Brasil e a nova prorrogação do auxílio emergencial. É esperado que a nova prorrogação do auxílio seja anunciada nesta semana. As novas parcelas devem pagar R$ 300.

Até este domingo (30), técnicos do governo afirmaram que a proposta do Orçamento de 2021 não continha recursos para o Renda Brasil e que mantinha os programas que o governo cogita extinguir para criar o novo programa. O Renda Brasil deve ser um substituto do Bolsa Família.

De acordo com o Correio Braziliense, diversas áreas importantes reclamaram que tiveram cortes para o Orçamento do ano que vem e tentarão recuperar o dinheiro quando a lei orçamentária estiver sendo analisada no Parlamento.

Era esperado que o novo valor do auxílio emergencial fosse anunciado sexta-feira passada. Paulo Guedes, ministro da Economia, defendia que as novas parcelas fossem de R$ 200. O presidente Jair Bolsonaro falou publicamente que o valor é baixo, mas que, ao mesmo tempo, não é possível manter a R$ 600.

O governo também sofre impasse sobre o Renda Brasil. O presidente falou publicamente que descartou a proposta enviada por sua equipe econômica. A proposta previa que o Renda Brasil fosse criado após a extinção de diversos atuais programas, como o abono salarial.