“Sempre serei torcedor do Barcelona”

Na véspera do confronto entre Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola comentou sobre a rivalidade com os Merengues. O comandante dos Cityzens é identificado com o Barcelona, mas nega que tenha uma sensação diferente ao enfrentar o time da capital espanhola.

“O fato de jogarmos contra o Real Madrid ou não, sempre serei um torcedor do Barcelona. É o clube em que cresci e me deu parte de quem eu sou, mas quando estava no Bayern e jogava contra o Real Madrid ou o Barcelona, queria vencê-los da mesma forma. Nada especial”, disse Guardiola.

“Quero que nossos jogadores e nosso clube passem para a próxima fase, não perco a concentração nesse tipo de coisa porque me concentro no que precisamos fazer como equipe para vencer o Real Madrid”, completou o treinador.

O duelo entre Manchester City e Real Madrid ocorre na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília). No jogo de ida, o time de Guardiola venceu por 2 a 1 e agora espera, ao menos, manter a vantagem para garantir uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.