Daniel Alves foi contratado para mudar o São Paulo de patamar. Tanto dentro, quanto fora de campo. Nesta terça-feira, coube a ele, porém, falar sobre mais uma decepção para o clube, quase uma semana depois da queda no Campeonato Paulista para o Mirassol no Morumbi.

Entre as respostas, em entrevista concedida online aos jornalistas, o agora meio-campista deixou críticas ao departamento de marketing e também aos bastidores do clube tricolor. Segundo ele, nem toda a culpa é de jogadores e treinador, “mais expostos”, em sua visão.

Sobre o marketing, Daniel Alves foi perguntado sobre as parcerias que deveriam ajudar a pagar o alto salário do jogador. “Muito difícil falar de algo que foge das minhas mãos. Não controlo o marketing do São Paulo. Se controlasse, algumas tomadas de decisões seriam diferentes, porque tenho outra ideia de como eu faria, no meu caso e num clube desse tamanho.”

“Mas é aquilo: tem de controlar o que está nas suas mãos, e isso foge. Minha intenção é melhorar o São Paulo, mas alçar a voz do futebol brasileiro. Meu compromisso com futebol é maior do que ser um jogador. Ninguém faz nada com as mãos atadas. O clube por estar em evidência, crescimento e evolução, as pessoas à frente precisam ter poder de decisão.”

Nos bastidores, o camisa 10 tricolor falou também da atuação de conselheiros e disse ter “a sensação de quem nem todo mundo quer a mesma coisa” dentro do clube.

“Tudo tem que passar pelo Conselho. No futebol, muita gente passa pela tomada de decisão, levadas a Conselho e começa a expor algumas coisas. Isso começa a gerar uma certa dificuldade. O São Paulo não é apenas os jogadores que estão sempre expostos, é um todo.”

“Se esse todo não estiver conectado, não vai fluir. Nós precisamos controlar a nossa área, nosso trabalho, dia a dia e nosso suor. Se conseguirmos isso, até os ruins nos clubes vão passar a ser bons. No São Paulo, a sensação é de que nem todo mundo quer a mesma coisa, então vai expor quem está à frente: treinador, presidente, diretor esportivo, jogador, eu, que vim com expectativa alta. Sempre nós ficamos expostos, mas temos liberdade de convencer todo um clube que esse é o caminho geral, de todos lutarem pela mesma coisa”, completou.