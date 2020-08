Serasa oferece aos negativados nome limpo por R$ 100

Novas empresas aderiram à campanha Serasa Limpa Nome. Agora, os cidadãos com débitos entre R$200 e R$1.000 com as instituições Ativos S.A, Tricard, Santander, Recovery, BMG, Kroton e Credysystem poderão quitar a dívida por R$ 100.

Após adesão de novas empresas, a expectativa é que mais de 25 milhões de dívidas sejam quitadas. Vale destacar que cada empresa conta com sua própria regra de renegociação, com descontos que chegam a até 90%. Ao todo, mais de 1.000 empresas participação da campanha

Os interessados na campanha deverão acessar a página Serasa Limpa Nome ou por meio do aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS. As agências físicas da Serasa que fornecem atendimento presencial seguem fechadas, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Além do site e aplicativo, o consumidor tem a opção de regularizar os seus débitos financeiros pelo Whatsapp, pelo número: (11) 98870-7025. Todos esses canais oferecem as mesmas condições de renegociação.

Renegociação

Acesse a página Serasa Limpa Nome; Consulte grátis seu CPF; Escolha as opções de negociação e conclua o acordo; Pronto, agora é só gerar o boleto e efetuar o pagamento.

Como saber se a dívida pode ser negociada?

