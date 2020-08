Sereias da Vila se reapresentam e fazem testes de covid-19

Cristiane, das Sereias da Vila (Foto: Divulgação/Santos FC)

Após quase cinco meses de ausência, as Sereias da Vila se reapresentaram nesta terça-feira, na Vila Belmiro, para testes de covid-19. O Santos testou 24 jogadores e sete membros da comissão técnica.

“Eu já estava desesperada para retornar. Estávamos trabalhando bastante em casa, fazendo treinos acompanhados pela comissão técnica três vezes por semana através de videochamadas. Isso ajudou muito, mas não é como estar no dia a dia do clube. Por isso a felicidade foi enorme quando fomos informadas que hoje já aconteceria o teste, mesmo sabendo que esse exame do cotonete é bem desagradável. Mas o mais importante é que demos o primeiro passo para o nosso retorno”, disse atacante Thaisinha.

As Sereias aguardam pelos resultados para a volta dos treinos. Tainara, Maria Dias, Katielle e Amanda Gutierres não puderam se reapresentar nesta terça por questões de logística.

Recuperado de câncer no pescoço e no retroperitônio, o técnico Guilherme Giudice agradeceu o apoio recebido nos últimos meses e já projetou o reinício do Campeonato Brasileiro Feminino de 2020. Com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols, o Peixe recebe o Audax no próximo dia 26, pela quinta rodada da competição nacional.

“Agradeço demais a força que recebi das atletas, dos meus companheiros de comissão, de todos os funcionários do clube e também de torcedores, que sempre mandaram energias boas. Muito feliz de estar recuperado e reencontrar esse grupo maravilhoso. Agora é matar a saudade do treino e dos jogos. Não vejo a hora de seguirmos elevando o nome do Santos no futebol feminino”, explicou.

“Sabemos que menos de um mês de treinamento não é o suficiente para a equipe voltar 100% logo no primeiro jogo. Mesmo assim, nós fizemos bons trabalhos com elas pela internet. Elas estão voltando minimamente preparadas, e a ideia é recuperar a forma gradualmente e retomar no mesmo embalo que estávamos antes da parada”, concluiu.