Sergio Guizé afasta boatos de crise e aparece com Bianca Bin em clima romântico

Há poucos dias, surgiram boatos que Sergio Guizé e Bianca Bin — que começaram a namorar e se casaram em 2018 — teriam rompido o relacionamento. O casal prontamente desmentiu os rumores e voltou a aparecer junto nas redes sociais, como em postagem recente.

No Instagram, o ator passou por um procedimento para tratar da queda capilar e contou com a companhia da namorada, numa clínica que fica em Cidade Jardim, um bairro da Zona Sul de São Paulo (SP). Mais cedo, em conjunto, os pombinhos mostraram suas sementes de flores num belíssimo jardim e nas recentes fotos apareciam abraçados e sorridentes.

Sobre os cuidados com o visual, Guizé adiantou que fará um novo trabalho e elogiou o profissional responsável pelo procedimento estético: “Personagem novo chegando, vida nova e a gente tem que se cuidar. Olhar para a nossa aparência também é parte desse cuidado, que é algo mais profundo do que só o exterior, óbvio. Há alguns anos, venho procurando um profissional sério para cuidar da queda capilar. Algo eficaz, que além do resultado estético, trouxesse naturalidade, saúde e longevidade para os meus fios. Hoje posso falar que conheci o cara”.

“Além de um excelente profissional, nos passa muita segurança, pelo domínio que tem do assunto, ele consegue tranquilizar a gente logo de cara. Além de contar com um um time de primeira, sua equipe é impecável, profissionais atenciosos, que assim como ele, levam o assunto a sério. Ainda mais agora, em tempos de pandemia, seguindo todas medidas de proteção da OMS”, continuou Sergio Guizé, frisando que tomou todos os cuidados relativos à pandemia do novo coronavírus.

Anderson Di Rizzi aprovou a iniciativa: “Ficou ótimo cara… Quero fazer também”. Ary Fontoura brincou: “Quero te ver com uma trança enorme”. Um fã do ator disparou: “Eu vi as fotos com a Bianca, fico muito feliz que vocês estão bem, que a separação não passou de intriga da oposição”. Bianca Bin não interagiu com o post do Instagram.

