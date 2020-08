Sergipe registra 544 novos casos de Covid-19 e mais 20 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou neste sábado, 8, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 544 casos e 20 novos óbitos. Em Sergipe, 64.271 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.577 morreram. Todos os 20 óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 46.340 pacientes foram curados. Um óbito foi excluído por alteração de endereço: foi constatado que a vítima, inicialmente atribuída para Simão Dias, era de Paripiranga (BA).

São cinco mortes de Aracaju, com três homens: 60 anos, com imunossupressão; 66 anos, sem comorbidades; e 80 anos, com diabetes e cardiopatia. As mulheres são: 95 anos, com hipertensão; e 77 anos, com diabetes. Em Itabaiana, três mortes, sendo: dois homens, de 78 anos, com diabetes, hipertensão e doença renal crônica, e 81 anos, com cardiopatia; e uma mulher, 74 anos, com hipertensão e diabetes. Em Nossa Senhora do Socorro, faleceram dois homens, de 42 e 83 anos, ambos sem comorbidades.

Em outros municípios, seis vítimas são do sexo masculino: 33 anos, de Carira, sem comorbidades; 64 anos, de Carmópolis, com diabetes; 69, de Estância, com cardiopatia e doença renal crônica; 76 anos, de Japaratuba, com hipertensão; 81 anos, de Neópolis, sem comorbidades; e 53 anos, de Porto da Folha, também sem comorbidades.

Do sexo feminino também no interior do estado: 94 anos, de Santa Rosa de Lima, com diabetes e doença vascular; 65 anos, de São Cristóvão, sem comorbidades; 73 anos, de São Miguel do Aleixo, com hipertensão; e 52 anos, de Umbaúba, com doença renal crônica.

Foram realizados 112.012 exames e 47.741 foram negativados. Estão internados 489 pacientes, sendo 242 em leitos de UTI (157 na rede pública, sendo 156 adultas e 1 pediátricas; e 85 na rede privada, sendo 84 adultas e 1 pediátricas) e 247 em leitos clínicos (161 na rede pública e 86 na rede privada). São investigados mais dois óbitos. Ainda aguardam resultado 419 exames coletados.

Fonte: Governo de Sergipe