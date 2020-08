Série alemã Biohackers é renovada para 2ª temporada na Netflix

A Netflix anunciou a renovação da série alemã Biohackers para a 2ª temporada. A produção estreou em 20 de agosto e foi bem recebida pelo público em sua primeira leva de episódios.

Criada pelo cineasta Christian Ditter, que também atua como roteirista, diretor e showrunner, a trama narra a saga de uma estudante de medicina que descobre uma pesquisa envolvendo uma nova tecnologia de biohacking, considerada revolucionária, que pode cair em mãos erradas e gerar um grande transtorno.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Ao longo dos primeiros seis episódios, os espectadores acompanham a jornada de Mia Akerlund (interpretada por Luna Wedler) e todos os mistérios que cercam a pesquisa. O elenco também é composto por Thomas Prenn, Adrian Julius Tillmann, Jessica Schwarz e Benno Fürmann.

De acordo com as informações divulgadas, as filmagens da 2ª temporada começarão a acontecer nos próximos meses nas cidades de Freiburg e Munique, na Alemanha.

“É ótimo que Biohackers continue. Tematicamente, a nova temporada também lidará com questões morais e éticas em torno de biohacking e edição de genoma”, contou Christian Ditter, bastante empolgado, em entrevista ao site Deadline.

A diretora de produções alemãs originais da Netflix, Rachel Eggebeen, também disse que estava muito entusiasmada para mostrar ao público como as coisas continuarão entre as personagens principais.

Com o sucesso de Biohackers, a Netflix poderá se aprofundar cada vez mais nas produções alemãs, que pelo visto continuam a fazer sucesso em sua plataforma de streaming.