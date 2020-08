Série Super Máquina ganhará versão moderna nos cinemas

Série clássica dos anos 1980, Super Máquina ganhará uma versão para os cinemas. Segundo o portal Deadline, a adaptação está em desenvolvimento pela Spyglass Media Group em parceria com a Atomic Monster, produtora do diretor James Wan.

De acordo com as primeiras informações, TJ Fixman será responsável por escrever o roteiro do filme. Enquanto isso, Judson Scott irá atuar como produtor-executivo do longa-metragem ainda sem data para estreia.

Nos anos 1980, o KITT era um dos carros mais desejados da cultura pop.Fonte: IMDb/Divulgação

Estrelada por David Hasselhoff, Super Máquina foi criada por Glen A. Larson (Magnum). Com o nome original Knight Rider, a atração do canal americano NBC teve quatro temporadas exibidas entre 1982 e 1986. No Brasil, ela foi transmitida pelos canais Record e SBT.

A trama apresentava Michael Knight, um ex-detetive que é recrutado para integrar o programa da agência especial FLAG. Desta forma, ele passa a utilizar o carro inteligente e altamente equipado KITT para combater uma rede de criminosos.

Até o momento, não foram revelados maiores detalhes sobre a nova versão de Super Máquina para os cinemas. No entanto, segundo o Deadline, a história deve se passar nos dias atuais e manter o tom cheio de ação da série original.

Lançado em 2008, o reboot A Nova Super Máquina não teve o mesmo sucesso do original.Fonte: IMDb/Divulgação

Derivados e reboot nos anos 2000

Super Máquina conquistou diversos fãs ao longo dos anos e deu origem a vários derivados. Um exemplo é o longa-metragem A Super Máquina 2000 (1991) com David Hasselhoff retornando ao papel de Michael Knight.

Em 2008, a NBC deu sinal verde para uma versão moderna da série. Batizada de A Nova Super Máquina, a atração foi um grande fracasso de audiência. Cancelada em março de 2009, ela teve uma temporada com apenas 18 episódios.



Fonte: Tecmundo