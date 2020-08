Sertanejo Cauan deixa UTI e se preocupa com pais internados

Após oito dias, o sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, apresentou melhora e recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Anis Rassino, nesta segunda-feira (24). A confirmação veio por meio da assessoria de imprensa da dupla.

O famoso chegou a ter mais de 70% da atividade pulmonar comprometida pela covid-19 e estava sendo tratado na UTI desde o dia 16 de agosto. Cauan, então, segue em um quarto, onde passou por exercícios para respiração.

A mãe de Cauan, Shirlei, segue internada em quarto. Já o seu pai, João Luiz Máximo, está na situação mais preocupante, em estado grave na UTI.

Inclusive, de acordo com o G1, o músico ficou triste e preocupado com os pais ao saber que eles também estão internados com coronavírus no mesmo hospital que ele, em Goiânia.

O cantor soube de tudo pouco antes de ser levado ao quarto. “Ele ficou preocupado com o nosso pai, porque ele tem algumas comorbidades. O Cauan pediu para ver o pai antes de sair, disse que iria orar por ele”, afirmou o irmão do sertanejo, Fernando Máximo.

O pai dele testou positivo no dia 12, mas foi internado no dia 21 de agosto. Ele está na UTI, respirando com ajuda de uma máscara de oxigênio.