Sertanejo Cauan é internado com Covid-19; doença compromete pulmão

O cantor sertanejo Cauan, da dupla Cleber & Cauan, deixou os fãs preocupados ao anunciar em seu perfil no Instagram que está internado com Covid-19 desde a última quarta-feira (12).

Em um texto na legenda, foi dito que, ao dar entrada na instituição de saúde, a doença já havia comprometido mais de 50% de seu pulmão; ele não apresentou nenhuma melhora significativa desde então.

A febre e as dores no corpo tiveram início na sexta-feira passada (7), quando ele começou a ficar abalado, e o teste foi realizado na segunda-feira da semana seguinte (10).

O resultado positivo veio na terça-feira (11) e, a partir daí, a febre ficou cada vez mais alta.

“Ele retornou ao médico com febre altíssima. Realizou raio-x do tórax e o resultado apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%”, relatou a equipe.

“Ele foi internado imediatamente, com dores também no estômago devido à medicação oral e a baixa oxigenação”, disse ainda. Mariana Moraes, sua companheira, apareceu com ele nas fotos divulgadas.

“Mariana está sem máscara junto de Cauan pois ela também teve diagnóstico de Covid-19, e encontra-se bem e em acompanhamento”, explicou a nota, após questionamentos sobre as imagens divulgadas.

