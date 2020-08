Sertanejo Cauan é levado para UTI com Covid-19 e esposa revela estado de saúde

O cantor Cauan, que faz dupla com Cleber, está passando por um momento complicado na saúde após ser diagnosticado com Covid-19. A doença já afetou cerca de 50% do seu pulmão. A esposa do sertanejo, Mariana Moraes, gravou um Stories no Instagram afirmando que o músico precisou ser internado na UTI.

“Nós estamos aqui, confiantes. O Cauan está indo para a UTI, mas temos certeza que a cura corre nas veias dele, porque essa é a herança que Jesus deixou para nós”, destacou confiante.

Mariana, que também foi diagnosticada com a doença, mas não teve sintomas, contou ainda que Cauan está feliz. “Nós agradecemos por todas as orações e mensagens, o carinho de vocês é essencial na vidinha de vocês. Mas ele está bem, está feliz”.

Os primeiros sintomas começaram a aparecer no dia 7 de agosto. Após passar o final semana acamado, o sertanejo decidiu fazer um teste no dia 10, que confirmou o diagnóstico, exposto na página oficial da dupla.

“Na última quarta-feira [12] retornou ao médico, com febre altíssima. Realizou raio-x do tórax e o resultado apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%. Ele foi internado imediatamente, com dores também no estômago devido à medicação oral e a baixa oxigenação”.

Confira: