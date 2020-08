Sertanejo Cauan segue internado com pai e mãe, infectados pela Covid-19

Cauan Máximo, da dupla com Cleber, percebeu os sintomas do novo coronavírus desde o dia 7 de agosto e após cinco dias precisou ser internado. O irmão do cantor, que é médico também foi infectado e se curou, mas ainda não se pode dizer o mesmo de seus pais, que seguem no Hospital Anis Rassi, em Goiânia.

De acordo com o G1, Shirley Máximo passou por exames e avaliação médica, sendo descoberta um Tromboembolismo Pulmonar, que é uma complicação que o sangue coagula no interior de vasos sanguíneos, assim podendo se deslocar dentro dos mesmos. De acordo com comunicado pela equipe do artista nas redes sociais, a matriarca “continua internada em apartamento, teve febre e continua fazendo uso de vários medicamentos e fisioterapia” e “também está estável e respirando com necessidade esporádica de oxigênio“.

João Máximo, por sua vez, está numa situação mais delicada, internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da unidade, com 40% dos pulmões comprometidos, conforme o G1 também apontou. O informe da família diz o seguinte sobre o patriarca: “Também evoluiu bem, continua na UTI, em estado grave, mantém-se dependendo de oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI. Os exames dele também apresentaram melhora“.

Apesar de grave, Cauan também apresentou uma melhora, visto que já chegou a estar com 70% dos pulmões comprometidos. Em nota, sua assessoria foi mais descritiva: “Em estado grave, mas com melhora significativa do quadro clínico, estável hemodinamicamente, com importante melhora dos exames de sangue. Fez nova tomografia de tórax, a qual mostra redução do comprometimento pulmonar para cerca 50%“.

“Mantém-se em oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI e CAF para auxiliar na respiração, mas já diminuindo os parâmetros, para ir gradativamente retirando a oxigenioterapia“, também dizia o texto, que tranquilizava fãs e famosos como o DJ Netto e a cantora Gabi Martins, que enviaram mensagens de apoio no Instagram.

Anteriormente o cantor foi criticado por internautas ao debochar da Covid-19, em vídeo antigo. Cauan filmava um amigo que começa as provocações: “Nós tá escondido do Caiado aqui, e olha quem chegou aqui. Peita aqui, Caiado“. O sertanejo não mostrou medo da Covid-19 e desafiou: “Peita ‘ni’ nós, coronavírus. Peita, coronavírus, vem ‘ni’ nós“.