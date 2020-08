Problemas constantes na conexão de internet fez com que a mesa diretora antecipasse o retorno das atividades de forma presencial.

A Câmara Municipal de Penedo foi uma das primeiras de Alagoas a realizar o trabalho legislativo por videoconferência. O Presidente Marcelo Pereira, entendendo a importância do distanciamento social, tendo em vista que alguns vereadores estão na faixa de risco da COVID-19, resolveu realizar as sessões de forma virtual.

Os edis então passaram a se reunir somente pelo aplicativo Zoom Meeting, porém devido a problemas com internet por parte de alguns vereadores e até da própria Casa Legislativa, por muitas vezes os trabalhos foram prejudicados devido à ausência de alguns edis, como também na dificuldade no diálogo através do aplicativo.

Nesta última sessão de quinta-feira (13), o vereador Fagner Matias fez um pedido para que o parlamento pudesse discutir a volta da sessão presencial e o Presidente Marcelo Pereira alegou que já havia marcado uma reunião na semana que vem para justamente tratar sobre a volta das sessões na sede do parlamento penedense.

No final, com mais uma vez a sessão prejudicada por problemas técnicos, o presidente sinalizou que na próxima quinta-feira a reunião parlamentar acontecerá na Casa de Leis Penedense, evidentemente tomando todos os cuidados preventivos para a COVID-19.

Somente funcionários da Câmara e vereadores poderão adentrar no prédio. A assistência, como também veículos de comunicação, poderão acompanhar toda a sessão pela internet, onde será transmitida a sessão pelo Facebook da Câmara.

Da Redação