Setembro na Globo: saiba quando A Força do Querer volta ao ar

Está com saudades de Bibi Perigosa, Ivana e Jeiza? A volta de A Força do Querer está entre as principais atrações de setembro na Globo. E, de maneira oficial, já é possível cravar que a novela reestreia no próximo dia 21.

Último grande sucesso de público e crítica da faixa das 21h, a trama de Glória Perez acertou ao promover uma reflexão sobre a tolerância. Nesta história, os caminhos de diferentes personagens se cruzam quando suas trajetórias pessoais os levam ao limite, fazendo-os ultrapassar seus horizontes, desafiar barreiras e vencer conflitos.

Além de artistas consagrados, como Juliana Paes, Paolla Oliveira e Isís Valverde, o elenco ainda contou com Maria Fernanda Cândido, presença bissexta em novelas. Na contramão, estrearam no gênero bons nomes como Carol Duarte, Jonathan Azevedo e Silvero Pereira.

Três vezes Juliana em Setembro na Globo

Se, na primeira safra de reprises excepcionais, Paulo Rocha apareceu em dose tripla, agora essa “repetição” acontecerá com Juliana Paes.

Até o termino de Totalmente Demais, previsto para o início de outubro, ela poderá ser vista em três dos seus papéis mais marcantes.

Além da editora de revistas Carolina Castilho e de Bibi Perigosa, ela também está no elenco de Laços de Família. Em sua estreia na televisão, ela deu vida à Ritinha.

A empregada se deixa seduzir pelo patrão, o bon vivánt Danilo (Alexandre Borges) e acaba engravidando. A trama de Manoel Carlos volta na próxima segunda (7) no Vale a Pena Ver de Novo, em dobradinha com Êta Mundo Bom!

Rostos que ficam em A Força do Querer

Há de se destacar também que Lília Cabral e Marco Pigossi permanecerão no ar no horário nobre. Silvana e Zeca, no entanto, são tipos completamente diferentes de Griselda e Rafael, de Fina Estampa.

Filmes de setembro na Globo

Além dos retornos de Laços de Família e A Força do Querer, a Globo divulgou alguns filmes previstos para setembro. Na Temperatura Máxima, devem pintar: O Destino de Júpiter e Minha Mãe é uma Peça, respectivamente, nos dias 6 e 13. No domingo seguinte, o título escalado é O Sétimo Filho.

Já para a Tela Quente estão previstos: Mega Tubarão no dia 7, e Rainha de Katwe no dia 14. Fechando o mês, a sessão exibe A Cabana, na segunda (21).

No dia 28, o filme está cancelado para a exibição do show do Criança Esperança. Por conta da pandemia do Coronavírus, em 2020, pela primeira vez, a campanha beneficente não deverá pedir doações em dinheiro.

Homenagens à televisão brasileira

A programação prevista de filmes deverá sofrer pelo menos uma alteração. No chamadão do mês, a Globo anunciou uma versão em telefilme de Nada Será Como Antes. A história de ficção tem como pano de fundo o início da TV no Brasil. A produção completa está no Globoplay.

Também para celebrar os 70 anos de fundação da televisão no Brasil, em 18 de setembro, vai ao ar uma edição especial do Globo Repórter.