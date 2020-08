Shang-Chi: produção da Marvel recomeça; veja vídeo do set

Depois de quatro meses parada por causa da pandemia do novo coronavírus, a produção de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis recomeçaram nesta semana na Austrália. O canal 7News Sydney divulgou alguns vídeos do set, mostrando partes dos cenários montados para o filme.

A film set for the blockbuster @Marvel movie Shang-Chi has brought a touch of Hollywood to Sydney. It featured a helicopter and blue screen springing up near Fox Studios in Moore Park during the week before being packed away overnight. https://t.co/TWh1KQgBAw #ShangChi #7NEWS pic.twitter.com/AoUUhRXcKl

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) March 13, 2020