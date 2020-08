Sheila Mello abre o coração sobre autoestima, relação com o corpo e superação

Sheila Mello usou as redes sociais para fazer uma profunda reflexão acerca da sua relação com a autoestima e corpo. Na mensagem, acompanhada por uma linda foto da dançarina com um super decote, ela deu detalhes que surpreenderam os seguidores.

“O corpo sempre me salvou! Eu era uma criança muito introspectiva, tímida, lembro o incomodo de conhecer alguém novo, ter que comunicar… de alguma forma sempre senti um certo nível de deslocamento!”, disse, no início da mensagem.

Em seguida, a ex-loira do É O Tchan, relembrou sua relação com o sobrenatural nos momentos em que estava no palco. “A não ser quando eu estava no palco. Minha sensação é como se meus olhos saíssem da direção dos meus pés e encontrassem o horizonte”, pontuou.

Por fim, Sheila confessou que esse sentimento existiu desde que ela era apenas uma criança. “Eu era muito pequena, mas sentia a força das minhas deusas quando estava nesse lugar sagrado. Fazia contato com a força primitiva e humana. A respiração preenchia meu peito. Era um alter ego, uma versão de Sheilinha Mello”, finalizou.

Nos comentários, os fãs exalataram a colocação da famosa. “E agora você está demais! Parabéns!”, exaltou um rapaz. “A gata borralheira linda maravilhosa. Sucesso, carinho, paz, saúde e felicidade”, desejou um outro. “Sem palavra para tanta beleza”, confessou um terceiro.