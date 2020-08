Silvero Pereira choca com mudança radical de cabelo

Silvero Pereira chamou a atenção dos seus seguidores por um motivo um tanto quanto inusitado: a sua mudança de visual. Após quatro meses confinado, o famoso resolveu sair de casa para dar uma renovada no cabelo.

O ator pintou o cabelo de azul e acabou virando meme, após compartilhar o resultado. “Cabelo, unhas, sobrancelhas. Depois de quase 4 meses, hoje consegui mudar um pouco o visual e renovar as energias”, destacou ele.

“Protocolos de segurança realizados com cuidado, funcionários com equipamentos de máscara, viseira e luvas. Álcool em gel para mãos e celular, higienização do espaço, atendimento com hora marcada e número específico de clientes conforme tamanho do espaço”, escreveu Silvero Pereira.

O ator recebeu elogios e também foi comparado a um personagem de animação, o Trolls. Também teve seguidor que brincou com a referência da Cabeleleila Leila, propaganda fictícia criada no programa Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show, que virou meme há uns dias.

Recentemente, o artista causou ao publicar uma foto inusitada para comentar sobre o calor registrado em Fortaleza, no Ceará. Ele surgiu em um clique completamente nu em frente a um ventilador.

No registro, o Lunga do filme Bacurau aparece pelado cobrindo as partes intimas com uma das pernas. Ele, então, revelou que havia acabado de fazer exercícios físicos. “Treino de sábado acabou agora. Essa Fortaleza hoje tá pegando fogo!”, escreveu o famoso na legenda da publicação.