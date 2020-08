Silvero Pereira surge de bailarina do Faustão e web não resiste

Silvero Pereira divertiu seus seguidores do Instagram nesta segunda-feira (24). Sempre muito engraçado, o ator surgiu vestido de bailarina do Faustão.

Imitando o retorno das dançarinas para o programa no último domingo (23), Silvero usou máscara e um maiô coladinho, bem parecido com as peças que as meninas costumam usar no palco.

Com um truque de edição, Pereira gravou ele em três versões, sendo uma dançarina loira de cabelo comprido, outra de cabelo curto, e a última com madeixas cor de rosa. “Segundona e a gente está de volta ao trabalho com graça e sensualidade“, legendou.

Nos comentários, os seguidores se divertiram. “Você é demais“, afirmou uma fã. “Não estou aguentando“, confessou outra. “Eu ameeeeei“, disse mais uma.

Essa não é a primeira vez que Silvero Pereira faz imitações. Recentemente, ele fez um vídeo inspirado nas dançarinas do É o Tchan e também nas performances de Simone e Simaria.