Silvio Santos e o filho homem que nunca teve: o ministro Fábio Faria

Silvio Santos, 89, dispõe de um patrimônio bilionário e há quem diga que ele teve de tudo na vida. Mas esta coluna afirma categoricamente que não! Silvio não teve o que sempre desejou: um filho homem – não que isso seja importante, muito pelo contrário. O Homem do Baú é pai de seis mulheres, todas envolvidas em atividades e negócios no Grupo Silvio Santos.

No entanto, o dono do SBT sonhava com um filho no comando de seus empreendimentos. Para os amantes da história da TV brasileira, Silvio foi por muito tempo piada na Globo por ter “apenas” filhas mulheres. O apresentador era alvo de comentários machistas por parte de Roberto Marinho (1904-2003), que debochava do fato de o concorrente não ter nenhum sucessor nos negócios enquanto ele tinha três.

Outra ambição que o apresentador teve e não conseguiu realizar, foi a de ser presidente da República em 1986. Uma manobra impediu que o patriarca dos Abravanel virasse o chefe de Estado do Brasil. O empresário não entrou para a política, mas Silvio conseguiu, à sua maneira, ter um “representante” no epicentro do poder. Trata-se de Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel.

O deputado federal atingiu o ápice ao se tornar ministro das Comunicações do governo de Jair Bolsonaro. No comando do ministério, Fábio terá o controle da cobiçada verba publicitária que será investida pelo Governo Federal nos veículos de comunicação.

Faria é de família política tradicional e seu pai foi governador do Rio Grande do Norte. No Congresso Nacional, Fábio tem bom trânsito entre as diversas bancadas e foi escolhido pelo presidente para assumir o controle do ministério por sua ligação com Silvio Santos, conforme admitiu o próprio Bolsonaro em defesa do atual ministro.

A parceria é vista como benéfica para os dois lados. Enquanto Bolsonaro tem a simpatia e proximidade de um importante veículo de comunicação, Silvio Santos passa a dispor de uma pessoa de extrema confiança em um cargo estratégico, daí as notícias que pipocam no noticiário político sobre uma “arrancada da vitória”, com uma série de investimentos na programação do SBT e num portal de notícias.