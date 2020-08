Simaria abusa do decote em foto e deixa seguidores babando

Simaria Mendes, da dupla com Simone, é exaltada por seu talento na música e também ganha muita atenção por sua óbvia sensualidade. Em foto que publicou nas suas redes sociais, a cantora conseguiu magistralmente unir as duas vertentes citadas.

A baiana publicou duas fotos: uma que aparece com uma blusa rendada e mais outra abusando do decote com um sutiã na cor de sua pele. Ao destacar seus seios, que ganharam silicone após a musa ter filhos, a publicação do Instagram — feita na noite de quarta-feira (5) — ultrapassou as 400 mil curtidas.

Em tempo, Simaria aproveitou a atenção que ganhou para falar de um feito: “[Boa] tarde família, como tá a semana de vocês? ‘Amoreco’ continua no TOP 10 nas rádios do Brasil. Vocês brocam tudo! Continuem pedindo e ouvindo nos apps de música e assistindo no YouTube“.

Dentre os mais de 5 mil comentários na publicação feita na rede social, alguns deles foram de famosos. Fernanda Keulla, campeã do BBB 13, exaltou a artista: “Linda, maravilhosa e peituda“. A cantora Elaine Cristtina complementou: “Mas ela já chega arrasando no meu feed, te adoro linda“. Mônica Salgado, jornalista conhecida entre as celebridades, foi mais sucinta: “Sua maravilhosa“.

Amoreco é a mais recente música de trabalho de Simone & Simaria, lançada em fevereiro. No YouTube, o videoclipe da canção ultrapassa as 74 milhões de visualizações, além das 415 mil avaliações positivas.

Confira: