Simaria é diagnosticada com coronavírus e desabafa sobre os filhos

Simaria, dupla com Simone, foi mais um nome do meio artístico e do sertanejo que testou positivo para o novo coronavírus. A cantora soube do resultado do exame na última sexta-feira (21), e permaneceu em isolamento, longe do marido, Vicente Escrig, e dos dois filhos, Giovanna e Pawel.

Em nota enviada ao jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, a assessoria de imprensa da técnica do The Voice Kids, da Globo, disse que a artista não sentiu nenhum sintoma da doença até o momento.

“Me sinto bem, sem nenhum sintoma”, garantiu ela, que não escondeu a saudade dos filhos. “Porém o mais difícil está sendo ficar isolada dos meus filhos sem poder abraçá-los”, desabafou.

Simaria, o marido e os filhos estavam com viagem marcada para a Espanha nos próximos dias. Com residência no país europeu, eles decidiram fazer o teste da covid-19 antes do embarque. Com a descoberta, os planos foram adiados.

Ainda de acordo com a reportagem, a irmã de Simone está sob os cuidados do médico infectologista David Uip, um dos responsáveis pela chefia do controle da doença no estado de São Paulo. A “coleguinha” está seguindo todos os protocolos de isolamento em casa, em São Paulo.