Simaria posa em foto ousada e arranca elogios na web

Simaria, da dupla com Simone, deixou muitos fãs babando em suas redes sociais ao publicar, no último sábado (08), uma foto na qual aparece em uma pose ousada.

“O mundo não gira, ele capota mainha!”, escreveu a cantora na legenda da publicação da sua foto em preto e branco.

A publicação chamou a atenção de fãs e seguidores que não pouparam elogios para a sertaneja nos comentários. “Linda”, afirmou uma internauta. “Maravilhosa”, enalteceu outra. “Perfeita”, venerou uma terceira. “Meu Deus! Mais maravilhosa que o gol de hoje”, brincou mais uma.

A famosa tem o costume de causar devido aos seus cliques cheios de sensualidade, como quando posou só de sutiã da cor da pele, deixando em evidência o seus seios fartos.

Recentemente, as coleguinhas Simone e Simaria relembraram o começo de suas carreiras ao lado do cantor Fank Aguiar. As cantoras sertanejas publicaram uma foto no Twitter em que aparecem no programa de Ronnie Von.

“Pra quem ama foto antiga“, escreveu o perfil das sertanejas na legenda da foto. Não demorou muito tempo para que os seguidores das sertanejas comentassem o clique nostálgico.

“A cara de deboche da Simone é tudo”, escreveu uma seguidora. “Eu tenho um DVD de Frank Aguiar dos sucessos de 20 anos (relíquia), onde a última música, essa dupla maravilhosa faz uma exímia participação e eu amoooo, maravilhosas, simples, brincalhona, divertidas, enfim, muitos cantores nesse Brasil deviam se espelhar em Simone e Simaria”, disse outra.

“Me lembro dessa roupa quando vieram em Manaus, meu primeiro show na vida, tinha uns 16 anos, fiquei na frente do palco, e pedi pelo amor de Deus pra ela me dar um abraço no fim do show, ela apenas sorriu, estou falando da Simaria. Que show nesse dia… parabéns”, comentou mais um.

Simone e Simaria começaram como backing vocal de Frank Aguiar. Na época, Simaria tinha 14 anos, mas só dois anos depois que Simone se juntou à irmã. As duas deixaram de trabalhar com o famoso em 2007 e entraram no grupo Forró Moído. Em 2012, elas apostaram na carreira como dupla sertaneja.