Simone admite falta de interesse sexual e partes íntimas do marido viram assunto

Simone Mendes, da dupla sertaneja com Simaria, costuma ser bem sincera ao falar de qualquer assunto. Sobre sua vida pessoal não é diferente; algumas particularidades foram reveladas em conversa com a mãe e o irmão, para seu canal de vídeos no YouTube.

Na gravação, a dinâmica era que Caio Mendes e Mara Mendes disputassem para ver quem sabia mais sobre a cantora. Ao questionar o que ela gosta de fazer, o irmão de Simone foi taxativo ao entregar que a sertaneja curte comprar casas, arrancando gargalhadas do trio familiar.

A artista baiana perguntou o que menos gosta de comer e Caio eufemizou na ousada afirmação: “Pingola, ela usa muito pouco”. Mara confirmou que a filha não é dada a atividade sexual frequente e ao adjetivo citado anteriormente, fazendo Simone rir: “O povo vai achar que eu sou sapatão”.

A cantora logo se explicou: “Não é que eu não goste. Nada contra… Só não sou essa mulher doente por sexo, de todo dia. Me evite, me evite”. Falando sobre o marido, mãe e filho revelaram que ela gosta muito de viajar para Orlando com Kaká Diniz. Os dois tiveram Henry há 6 anos e estão esperando o segundo filho.

Depois, relembrando a marcante pergunta que fez para Laura Muller no Altas Horas, Simone Mendes fez eles adivinharem se “ela já deu a roda”. Caio entregou uma intimidade de Kaká, supostamente falando do tamanho das parte íntima do empresário: “Se ela deu, ela não anda mais nunca, porque o rapaz é calibrado”. Mara continuou a provocação: “Não deve ter mais nenhuma prega”.

Confira: