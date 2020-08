Simone conta tudo sobre os primeiros sintomas de gravidez

Simone, da dupla com Simaria, desabafou sobre os primeiros sintomas da gravidez, pela primeira vez, em uma série de vídeos gravados nos Stories, do Instagram. A cantora anunciou recentemente, junto com o marido Kaká Diniz, a espera pelo segundo filho. Os dois já são pais de Henry.

“Gente, estou morrendo de sono. Mas é o sono da gravidez. Estou indo trabalhar, com a máscara aqui, indo à luta. Como eu queria uma massagenzinha e um soninho… Seria tão bom“, disse ela.

A sertaneja ainda afirmou que não vai se sentir mal ao ir na praia de biquíni. “Vou com biquíni, agora pode! A mulher pode o que quiser, eu é que tenho vergonha. Agora com o buchinho esticadinho não vou ter mais vergonha, vai ser a barriguinha do neném. Cada um é cada um!“, explicou Simone.

Recentemente, a coleguinha já havia contado que, apesar de sempre ter o desejo de ser mãe novamente, vinha adiando o sonho há algum tempo e revelou o motivo para tal. “Vim falar com vocês sobre essa notícia maravilhosa. Eu fiquei sabendo há umas três semanas. Por que eu não contei antes? É muito recente, ficamos na esperança, tem que fazer exames, ir no médico. Inclusive, hoje eu tenho consulta“, iniciou ela nos Stories.

“Ao longo da minha gestação, vou compartilhar tudo com vocês no YouTube. Quero agradecer todas as mensagens de carinho, meu celular estourou de mensagens! Tudo foi muito forte. Estou me sentindo muito amada pelo Brasil inteiro“, afirmou a irmã de Simaria.

“A gente ainda não sabe o sexo do bebê, mas vou compartilhar com vocês, tudo o que acontecer! Vocês estão comigo faz tempo! Agora que sou mãe de dois, vamos estar colados até o sapato“, brincou.

Simone, que já havia revelado que queria ter mais um filho, explicou: “Meu marido, meu filho, queria muito um bebê. Henry tem 6 anos, eu fiquei protelando, segurei muito. Segurei por conta do meu peso, vivo em uma luta constante contra a balança“.

“Acho maravilhoso todas as mulheres que gostam de se olhar no espelho e são felizes como são. Eu sou cheinha, mas vivo brigando com a balança. Tinha medo de engravidar por conta disso. Fora que na gestação do Henry, eu trabalhei muito até o último mês, tive muito enjoo, azia, eu engordei 20 quilos. Descia da cama me arrastando, foi uma gestação bem difícil. Eu falava que não ia engravidar para não passar por isso de novo“, concluiu a famosa.