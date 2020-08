Simone e Simaria reviram o baú e surpreendem com fotos antigas

Simone e Simaria estão hoje no auge da beleza e da fama, devido à prosperidade na música. Apesar do dito, a dupla sertaneja não tem nenhum tabu com fotos antigas e vez ou outra revisita o passado nas redes sociais.

Na quinta-feira (6), as irmãs baianas aproveitaram a onda nostálgica da hashtag #TBT, que toma conta do Instagram semanalmente. “Aquele #tbt bem menininhas, estilo Malhação 1.900 e bolinha! Gostaram?“, era a legenda da publicação, que inclusive ultrapassou 60 mil curtidas.



Nas fotos, as duas aparecem visivelmente mais magras; Simaria, inclusive, ainda nem tinha colocado o silicone nos seios, coisa que só fez depois do nascimento dos filhos.

“Não tem como não lembrar do Frank Aguiar“, disse um fã da dupla sertaneja, relembrando que elas já foram parceiras de banda do cantor, entre 1996 e 2007. Outro seguidor de Simone e Simaria se rendeu à beleza das duas: “Meu Senhor, não tem como aguentar essas lindezas“.

Falando sobre Simone, a cantora está radiante com a notícia de sua segunda gravidez. Ela está casada com Kaká Diniz desde 2012 e já tem um filho de 6 anos com ele, o pequeno Henry.

Confira: