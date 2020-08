Simone fala sobre preguiça e vontade excessiva de urinar na gravidez

Simone, da dupla com Simaria, está feliz pela sua segunda gestação e já relata os reflexos que sente em seu corpo. Segundo a cantora, ela já observa muita preguiça e que só levanta da cama quando sua bexiga está para explodir.

“Tô numa preguiça tão grande. Só levantei porque estava com a bexiga para estourar. Quem está grávida ou já teve bebê sabe como a gente fica, a gente fica com a bexiga cheia, parece que vai estourar. Agora preciso de coragem para tomar banho”, disse ela, ainda deitada na cama.

A famosa, casada com Kaká Diniz e mãe de Henry, Simone falou há poucos dias que não vai ter mais vergonha do corpo para ir à praia. “Vou com biquíni, agora pode! A mulher pode o que quiser, eu é que tenho vergonha. Agora com o buchinho esticadinho não vou ter mais vergonha, vai ser a barriguinha do neném. Cada um é cada um!”, garantiu a artista de 38 anos.

Logo após anunciar a gravidez, a sertaneja já havia contado que, apesar de sempre ter o desejo de ser mãe novamente, vinha adiando o sonho há algum tempo e revelou o motivo para tal. “Vim falar com vocês sobre essa notícia maravilhosa. Eu fiquei sabendo há umas três semanas. Por que eu não contei antes? É muito recente, ficamos na esperança, tem que fazer exames, ir no médico. Inclusive, hoje eu tenho consulta“, iniciou ela nos Stories.

“Ao longo da minha gestação, vou compartilhar tudo com vocês no YouTube. Quero agradecer todas as mensagens de carinho, meu celular estourou de mensagens! Tudo foi muito forte. Estou me sentindo muito amada pelo Brasil inteiro“, afirmou a irmã de Simaria.

“A gente ainda não sabe o sexo do bebê, mas vou compartilhar com vocês, tudo o que acontecer! Vocês estão comigo faz tempo!“, garante.