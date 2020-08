Simone revela que fãs descobriram sua gravidez primeiro que ela

Grávida do seu segundo filho, Simone, da dupla com Simaria, contou que seus fãs souberam da gestação primeiro que ela. No seu canal do Youtube, a artista contou o fato em um vídeo de curiosidades.

“Fã é igual bandido, descobrem tudo como bandido (risos). Estou no meu Instagram, abro meu Direct em grupo de fã, e está lá ‘Simone está grávida’. Eu falei ‘Que invenção é essa?’. Vai lá eu no grupo falar: ‘Não estou grávida’”, contou.

“Depois de duas semanas descobri que eu estava grávida. Como eles sabiam que eu estava grávida se nem eu sabia que estava grávida? Vocês sonharam? São videntes? Vocês são diferenciados”, completou a sertaneja.

No papo, a youtuber ainda revelou que está com enjoo: . “Nesta gravidez estou meio triste porque como e vomito por causa de enjoo. Me dá vontade de juntar tudo e comer tudo de novo, mas não pode, né? Daí eu vou lá e como de novo. Porque gosto muito de comer”.

Simone está no início da sua segunda gravidez e ainda não sabe o sexo do bebê. A artista já é mãe de Henry, primeiro filho que ela teve com Kaká Diniz, seu esposo.