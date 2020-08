Simony surge com roupa de malhar e corpo rouba a atenção

Após um período longe da academia, Simony resolveu voltar. Em um clique tirado no espelho do local, a cantora anunciou seu retorno e chamou atenção com o corpão.

Esbanjando boa forma no Instagram, a artista posou empinando o bumbum. De calça legging e top, a boa forma não passou despercebida pelos seus seguidores.

“De volta! Foco sempre”, legendou Simony, que foi muito elogiada nos comentários da publicação que teve mais de 11 mil curtidas.

“Coisa linda“, afirmou uma seguidora. “Ô corpo perfeito, viu?”, disse outra. “Maravilhosa“, escreveu mais uma. “Espetáculo”, elogiou uma quarta.

Dona de um corpão, a cantora de 44 anos chama atenção com frequência na rede social. No entanto, quem ganhou os holofotes dias atrás foi Pyetra Benelli, sua filha, de 14 anos.

Em um vídeo no TikTok, a jovem revelou que é bissexual. No registro, a adolescente a mostrou imagens de sua infância e escreveu na legenda: “Eu antes de me assumir”. Em seguida, postou fotos mais recentes e disse que somente agora é feliz.